Жителей Ленинского района Воронежа приглашают обсудить практику гражданских инициатив
В целях реализации практик гражданских инициатив в рамках развития инициативного бюджетирования на территории Ленинского района городского округа город Воронеж в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 21.01.2019г. № 30 сообщаем, что 05.04.2019 в 14-00 в каб. № 314 управы Ленинского района городского округа город Воронеж, располагающейся по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 115, состоится конференция делегатов от жителей по рассмотрению следующих вопросов:
1. Определение направления практики для участия в отборе практик гражданских инициатив в рамках развития инициативного бюджетирования на территории Воронежской области на 2020 год;
2. Выбор мероприятия направлений практик гражданских инициатив в рамках развития инициативного бюджетирования на территории Воронежской области на 2020 год;
3. Выбор инициативной группы, которая будет осуществлять мониторинг реализации практики и приемку работ результатов реализации практики;
4. Об участии жителей в софинансировании практики за счет личных средств;
5. О дальнейшем участии граждан в обслуживании и содержании объекта обустройства.
Просим принять участие в рассмотрении вопросов!
Управа Ленинского района городского округа город Воронеж
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