Жителей Ленинского района Воронежа приглашают обсудить практику гражданских инициатив

СЕГОДНЯ 12:05 2019-03-25T12:05:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В целях реализации практик гражданских инициатив в рамках развития инициативного бюджетирования на территории Ленинского района городского округа город Воронеж в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 21.01.2019г. № 30 сообщаем, что 05.04.2019 в 14-00 в каб. № 314 управы Ленинского района городского округа город Воронеж, располагающейся по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 115, состоится конференция делегатов от жителей по рассмотрению следующих вопросов:

1. Определение направления практики для участия в отборе практик гражданских инициатив в рамках развития инициативного бюджетирования на территории Воронежской области на 2020 год;

2. Выбор мероприятия направлений практик гражданских инициатив в рамках развития инициативного бюджетирования на территории Воронежской области на 2020 год;

3. Выбор инициативной группы, которая будет осуществлять мониторинг реализации практики и приемку работ результатов реализации практики;

4. Об участии жителей в софинансировании практики за счет личных средств;

5. О дальнейшем участии граждан в обслуживании и содержании объекта обустройства.

Просим принять участие в рассмотрении вопросов!

Управа Ленинского района городского округа город Воронеж

Телефоны для справок: 206-91-38,

206-91-56

ИСТОЧНИК KP.RU