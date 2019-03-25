2019-03-25T11:34:12+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали серийного домушника-наркомана

Мужчина с февраля обчистил 8 квартир, чтобы потратить деньги на дозы
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже задержали вора, обчистившего с февраля несколько квартир. Преступления были как «под копирку» - поврежденный замок, исчезнувшие деньги, ювелирные изделия и видеотехника.

Подозреваемого поймали на Московском проспекте - с пакетиком наркотиков в кармане. Экспертиза показала, что это 3,02 грамма вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин.

В отделе полиции 44-летний подозреваемый, ранее неоднократно судимый за кражи, признался, что похищенное имущество сдавал в ломбарды, а деньги спускал на наркотики. Установили причастность задержанного к восьми кражам. Теперь ему придется ответить не только за них, но и за оборот наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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