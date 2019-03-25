В Воронеже начали прием заявок на форум «Зодчество VRN-2019»

СЕГОДНЯ 11:05 2019-03-25T11:05:20+03:00

Свои проекты можно представить в пяти направлениях - в каждом по несколько номинаций

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До 8 апреля форум «Зодчество VRN» регистрирует участников на 12-й сезон смотра-конкурса.

В этом году свои проекты можно представить в пяти направлениях - «Центр российского города», «Лучшие архитектурные произведения», «Лучшие архитектурные практики», «Студенческое архитектурное творчество» и «Архитектурная публицистика». Две из них новые: в направлении «Центр российского города» организаторы ожидают увидеть работы, которые являются лучшими примерами проектирования застройки или реконструкции территорий центральной части городов России, новое направление «Архитектурная публицистика» должно поддержать просветительскую деятельность в сфере архитектуры, градостроительства и урбанистики.

В каждом направлении - по несколько номинаций.

В направлении «Лучшее архитектурное произведение» кроме основных номинаций присудят Гран-при -мза лучшее архитектурное произведение, учитывающее новые прогрессивные технологии, качественное фундаментальное проектирование, способное стать визитной карточкой города, демонстрирующее новые подходы к проектированию, технологиям, созданию качественной среды.

В рамках направления «Лучшие архитектурные практики» вручат специальную премию имени Николая Троицкого - за вклад в архитектуру и градостроительство, за реализованные проекты, получившие профессиональное и общественное признание, имеющие особую значимость в формировании архитектурного облика города/региона/страны.

Архитектурный форум «Зодчество» проходит в Воронеже с 2007 года.

ИСТОЧНИК KP.RU