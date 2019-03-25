В Воронеже начали прием заявок на форум «Зодчество VRN-2019»
До 8 апреля форум «Зодчество VRN» регистрирует участников на 12-й сезон смотра-конкурса.
В этом году свои проекты можно представить в пяти направлениях - «Центр российского города», «Лучшие архитектурные произведения», «Лучшие архитектурные практики», «Студенческое архитектурное творчество» и «Архитектурная публицистика». Две из них новые: в направлении «Центр российского города» организаторы ожидают увидеть работы, которые являются лучшими примерами проектирования застройки или реконструкции территорий центральной части городов России, новое направление «Архитектурная публицистика» должно поддержать просветительскую деятельность в сфере архитектуры, градостроительства и урбанистики.
В каждом направлении - по несколько номинаций.
В направлении «Лучшее архитектурное произведение» кроме основных номинаций присудят Гран-при -мза лучшее архитектурное произведение, учитывающее новые прогрессивные технологии, качественное фундаментальное проектирование, способное стать визитной карточкой города, демонстрирующее новые подходы к проектированию, технологиям, созданию качественной среды.
В рамках направления «Лучшие архитектурные практики» вручат специальную премию имени Николая Троицкого - за вклад в архитектуру и градостроительство, за реализованные проекты, получившие профессиональное и общественное признание, имеющие особую значимость в формировании архитектурного облика города/региона/страны.
Архитектурный форум «Зодчество» проходит в Воронеже с 2007 года.
ИСТОЧНИК KP.RU