Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года

СЕГОДНЯ 10:42 2019-03-25T10:42:44+03:00

Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге российских ипотечных банков по объему ипотечного кредитования и величине ипотечного портфеля по итогам 2018 года, согласно исследованию портала Банки.ру

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Всего Банком за этот период было выдано более 14 тысяч кредитов на сумму 30,4 млрд млрд рублей. Ипотечный портфель на 1.01.2019 г. составил 67,4 млрд рублей, по сравнению с 1.01.2018 г. портфель вырос на 33%.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU