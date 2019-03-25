2019-03-25T10:42:44+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года

Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге российских ипотечных банков по объему ипотечного кредитования и величине ипотечного портфеля по итогам 2018 года, согласно исследованию портала Банки.ру
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Всего Банком за этот период было выдано более 14 тысяч кредитов на сумму 30,4 млрд млрд рублей. Ипотечный портфель на 1.01.2019 г. составил 67,4 млрд рублей, по сравнению с 1.01.2018 г. портфель вырос на 33%.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Штормовое предупреждение: в Воронежской области ожидается сильный ветер и мокрый снег
В Воронеже ночью у шашлычной была «разборка» со стрельбой
В Воронеже на 1000 рублей оштрафуют водителя машины фотофиксации платных парковок, нарушившего ПДД
Где в Воронеже арендовать автомобиль?
В Северном районе Воронежа в ДТП попала «Скорая»
Назвали самые прибыльные вакансии марта в Воронеже
Воронежским общественникам предоставят бюджетную поддержку
Жителей Ленинского района Воронежа приглашают обсудить практику гражданских инициатив
В Воронеже поймали серийного домушника-наркомана
В Воронеже начали прием заявок на форум «Зодчество VRN-2019»
На окружной а Воронеже столкнулось 6 машин: женщину увезли в больницу
Школьников приглашают на "театральные прогулки" по Воронежу
Житель Воронежской области насушил мешок конопли
В Воронеже пройдет большая выставка Ильи Глазунова
В Воронеже отменили концерт Лолиты
В Воронеже машины фотоконтроля платных парковок массово нарушают ПДД
Воронежский затопленный двор сравнили с Венецией