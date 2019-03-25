Школьников приглашают на "театральные прогулки" по Воронежу
Акцию посвятили Дню и Году театра
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26 и 28 марта, в дни весенних школьных каникул, ребят приглашают на «Театральные прогулки по Воронежу». В музее-диораме (Ленинский пр., 94) учащихся 1-6 классов познакомят с историей театральных зданий, постановками спектаклей в театре кукол «Шут» и Кольцовском, школьникам 7-11 классов покажут фильмы о выдающихся актерах, выступавших на сценах театров города.
Акцию посвятили Году театра и Международному дню театра.
Начало в 10.00.
ИСТОЧНИК KP.RU