2019-03-25T09:41:39+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области насушил мешок конопли

За хранение 1,3 кило травы ему грозит до 10 лет лишения свободы
Ярослав ИВАНОВ
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В Павловском район у местного жителя изъяли больше килограмма конопли. В доме у 56-летнего безработного в селе Малая Казинка полицейские нашли мешок с частями высушенных растений зеленого цвета, имеющих характерные внешние признаки. Эксперты подтвердили, что это марихуана. Находка оперативников потянула на 1,3 кило.

Мужчина признался, что обнаружил дикорастущую коноплю осенью 2018 года на заброшенной ферме в пределах села, сорвал растения, высушил и собирался использовать для личного употребления.

За незаконное хранение наркотиков ему теперь грозит до 10 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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