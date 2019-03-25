2019-03-25T09:06:42+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет большая выставка Ильи Глазунова

Это вторая масштабная экспозиция работ мастера в нашем городе
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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28 марта в музее имени Крамского откроется выставка Ильи Глазунова - обладателя многочисленных почетных званий и наград, завоевавшего признание далеко за пределами родной страны, ставшего классиком еще при жизни.

Вехой в русском искусстве стали монументальные картины Глазунова «Вечная Россия», «Мистерия XX века», «Великий эксперимент», «Разгром храма в Пасхальную ночь», «Рынок нашей демократии» и «Раскулачивание», отразившие философию художника-патриота и его осмысление событий отечественной истории. Талант мастера проявился не только в изобразительном искусстве, блистательный живописец и график, работавший во многих жанрах, внес также весомый вклад в отечественную сценографию, создавал и воплощал в жизнь архитектурные проекты.

Это вторая выставка мастера в Воронеже, первая «персоналка» Глазунова в нашем городе проходила в 1990 году. Экспозиция представит более 30 живописных произведений художника - от картин 1960-х годов до самых поздних работ мастера, выполненных в 2010-е годы. Представленные полотна обращают зрителей к важнейшим темам в творчестве художника, центральной среди которых является тема России - из цикла «Образы Древней Руси». Экспонаты выставки продемонстрируют публике также мастерство Глазунова-портретиста. Напомним, мастеру позировали короли, папа римский Иоанн Павел II, премьер-министр Индии Индира Ганди, представители итальянского кинематографа Джина Лоллобриджида, Федерико Феллини, Лукино Висконти, французская певица Мирей Матье и другие выдающиеся мировые личности.

Отдельный раздел выставки будет посвящен фотографиям, запечатлевшим яркие моменты жизни Ильи Глазунова.

Выставка продлится до 22 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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