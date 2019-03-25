В Воронеже отменили концерт Лолиты

СЕГОДНЯ 08:13 2019-03-25T08:13:16+03:00

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27 марта в Воронеже должен был состояться большой юбилейный концерт Лолиты «55». Поклонники, купившие билеты, могут сдать их по месту приобретения, - выступление звезды в нашем городе не состоится. Певица сообщила об этом в соцсетях.

- Спасибо всем, кто проводил тур начиная от Урала до Черноморского побережья! Спасибо зрителю, отдающему невероятную, неисчерпаемую энергию мне и всей команде! Благодарю за приставные стулья на всех концертах, хороший звук! Один косяк, это отмененный Воронеж, но видно, городу было не до меня. В следующий раз, состоится, - написала 24 марта Лолита в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU