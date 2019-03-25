2019-03-25T06:01:08+03:00
Общество

Воронежский затопленный двор сравнили в Венецией

Передвигаться там можно только на лодках
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Сергей Гурьев.Фото: Сергей Гурьев.
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Воронежский двор дома №131 на улице Краснознаменной с наступлением весны напомнил местным жителям Венецию. Затопленную дорогу просто невозможно перейти. Фотографию грязного «озера» опубликовали в популярной группе в соцсети.

- Вот такая дорога к подъездам. Хотя двор стоял в очереди по программе благоустройство дворовой территории с 2013 года, - подписал снимок автор.

К дому ведет узенькая полоска суши. Других путей к подъездам нет.

В комментариях воронежцы пошутили над тем, что благоустройство все-таки было.

- А чего вам не нравится? Жили в Воронеже, а теперь у вас Венеция. Благоустроили! - посмеялись горожане.

А другие местные жители предложили ждать, пока все само высохнет, так как произойдет это раньше, чем двором займутся коммунальные службы и управляющая компания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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