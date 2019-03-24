Пока воронежцы разгружали мебель, кто-то из соседей умыкнул диван
Инцидент произошел в одной из многоэтажек в Северном районе
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В воскресенье в подъезде одного из многоэтажных домов появилось необычное объявление Его автор просит соседей вернуть …диван.
- Убедительная просьба вернуть корпус дивана-малютки, который кто-то забрал с площадки первого этажа в субботу, 23 марта, - пишет автор сообщения. – Его просто не успели поднять.
Вероятно, диван приглянулся кому-то из предприимчивых жильцов, и тот не преминул воспользоваться замешательством хозяев. Автор объявления просит очевидцев позвонить по указанному телефону.
ИСТОЧНИК KP.RU