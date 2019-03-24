Воронежцам напомнили о безопасной эксплуатации газового оборудования

СЕГОДНЯ 18:14 2019-03-24T18:14:55+03:00

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В управе Ленинского района прошло заседание "Клуба ЖКХ", на котором председателям Советов многоквартирных домов напомнили о мерах безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Для этого необходимо своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, диагностику, а при необходимости – и замену аварийного оборудования.

Обязательным условием безопасного использования колонок и плит является исправное содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов.

Также жителям напомнили о правилах противопожарной безопасности, в том числе и в связи с приближением пожароопасного периода.

ИСТОЧНИК KP.RU