Воронежцев ждет снежно-дождливая неделя

СЕГОДНЯ 13:19 2019-03-24T13:19:27+03:00

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Капризная, неустойчивая погода с резкими колебаниями температуры и периодическими осадками ждет воронежцев на следующей неделе.

Днем в понедельник, по прогнозам, будет до плюс семи, но ночью возможен снег. Во вторник, 26 марта, ожидается шесть градусов тепла. Временами будет выглядывать солнце, а временами – пройдут осадки виде снега и дождя. Осадки будут идти со среды и до конца недели. К выходным похолодает до двух градусов выше нуля, дождь перейдет в снег.

Однако в таком прогнозе, по совам синоптиков, нет ничего необычного. В нашей широте март – зимний месяц. А метеорологическая весна наступает только после 26 числа, когда, согласно средним многолетним наблюдениям, среднесуточная температура переваливает через ноль.

ИСТОЧНИК KP.RU