2019-03-24T13:19:27+03:00
Общество

Воронежцев ждет снежно-дождливая неделя

Погода будет меняться каждый день
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Март - зимний месяц, говорят синоптикиМарт - зимний месяц, говорят синоптикиФото: Елена ФЕДЯШЕВА
Изменить размер текста:

Капризная, неустойчивая погода с резкими колебаниями температуры и периодическими осадками ждет воронежцев на следующей неделе.

Днем в понедельник, по прогнозам, будет до плюс семи, но ночью возможен снег. Во вторник, 26 марта, ожидается шесть градусов тепла. Временами будет выглядывать солнце, а временами – пройдут осадки виде снега и дождя. Осадки будут идти со среды и до конца недели. К выходным похолодает до двух градусов выше нуля, дождь перейдет в снег.

Однако в таком прогнозе, по совам синоптиков, нет ничего необычного. В нашей широте март – зимний месяц. А метеорологическая весна наступает только после 26 числа, когда, согласно средним многолетним наблюдениям, среднесуточная температура переваливает через ноль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителю Воронежской области грозит пять лет тюрьмы за хранение пороха
Жительница Воронежской области сообщила неизвестной персональные данные и лишилась 18 тысяч рублей
На улице в центре Воронежа на два дня закроют движение
Воронежские экологи нашли несколько свалок мусора вдоль железных дорог
В сельские поликлиники и больницы Воронежской области пришли 56 врачей и 36 фельдшеров
Жильцы воронежской многоэтажки с протекающей крышей показали, как им сделали «ремонт»
После ремонта теплотрассы жители воронежского дома не расстаются с калошами
В Воронеже на камеру видеонаблюдения попал момент избиения неизвестным двух парней
В Воронеже пропала 18-летняя студентка медицинского колледжа
В Воронежской области из-за ремонта на путей изменится расписание 5 электричек
В Воронеже задержали похитившего у местной жительницы 50 тысяч лжебанкира
В Воронеже 15-летний подросток похитил у подруги 90 тысяч рублей
В Воронежской области жители поселка помогли поймать пьяного угонщика