В частном секторе Воронежа начали устанавливать сетки для сбора пластика

СЕГОДНЯ 17:21 2019-03-24T17:21:29+03:00

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В центре Воронежа сетками для сбора пластиковой тары начали оборудовать контейнерные площадки в частном секторе. Емкости устанавливают в рамках внедрения системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

Напомним, в 2018 году воронежцы собрали 3,5 тонны пластиковой тары и более 500 тонн макулатуры.

- На призыв принять участие в программе откликнулись 18 школ города, - рассказала Наталья Ветер, руководитель городского управления экологии. – В учреждениях установили контейнеры для сбора пластика, студенты педуниверситета провели для школьников уроки экологии, на которых рассказали о пользе переработки вторичных ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU