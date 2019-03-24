В частном секторе Воронежа начали устанавливать сетки для сбора пластика
В центре Воронежа сетками для сбора пластиковой тары начали оборудовать контейнерные площадки в частном секторе. Емкости устанавливают в рамках внедрения системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов.
Напомним, в 2018 году воронежцы собрали 3,5 тонны пластиковой тары и более 500 тонн макулатуры.
- На призыв принять участие в программе откликнулись 18 школ города, - рассказала Наталья Ветер, руководитель городского управления экологии. – В учреждениях установили контейнеры для сбора пластика, студенты педуниверситета провели для школьников уроки экологии, на которых рассказали о пользе переработки вторичных ресурсов.
ИСТОЧНИК KP.RU