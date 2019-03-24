На улице в центре Воронежа на два дня закроют движение
С чем это связано, в мэрии не сообщают
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На сайте городской администрации появилось объявление о грядущем ограничении движения автотранспорта на улице Кости Стрелюка. Проезд на участке от пересечения с улицей Володарского, до пересечения с улицей Плехановской будет запрещен с 18.00 воскресения, 24 марта, до 21.00 вторника, 26 марта.
С чем связано ограничение, чиновники не уточняют, но просят горожан отнестись с пониманием к временным трудностям и заранее искать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU