На улице в центре Воронежа на два дня закроют движение

СЕГОДНЯ 11:44 2019-03-24T12:04:18+03:00

С чем это связано, в мэрии не сообщают

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На сайте городской администрации появилось объявление о грядущем ограничении движения автотранспорта на улице Кости Стрелюка. Проезд на участке от пересечения с улицей Володарского, до пересечения с улицей Плехановской будет запрещен с 18.00 воскресения, 24 марта, до 21.00 вторника, 26 марта.

С чем связано ограничение, чиновники не уточняют, но просят горожан отнестись с пониманием к временным трудностям и заранее искать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU