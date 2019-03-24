2019-03-24T09:54:21+03:00
Общество

Жильцы воронежской многоэтажки с протекающей крышей показали, как им сделали «ремонт»

Люди возмущены "технологиями" УК
Елена ФЕДЯШЕВА
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Мы уже писали о проблемах многоэтажного дома, расположенного по адресу Плехановская, 35. Напомним, жилица коммунальной квартиры на верхнем этаже из-за протекающей крыши несколько месяцев вынуждена ночевать в коридоре.

«Комсомолка» пообщалась с УК Ленинского района, ее сотрудники заверили, что ремонт кровли начнется уже в конце марта. Правда, жильцы, в это не верят. А в качестве доказательства своих опасений они прислали нам фотографии предыдущего ремонта.

- Полюбуйтесь на этот чудо-ремонт "космических технологий". Подпереть кусок железки деревяшкой! - рассказала Елизавета Пинахина, жительница дома. - Долго, наверное, надо было думать, чтобы додуматься до такого ремонта... Почему-то здесь же на чердаке валяются окурки, баклажки из-под пива и даже... пластиковая кружка! Культура, однако! Банка из-под пенки брошена тут же на месте так называемого "ремонта", словно чердачное помещение это мусорка.

По словам жителей, чердак вообще весь замусорен, туда легко приникают посторонние люди. Кстати, в помещении уже был пожар, о чем до сих пор напоминают обугленные доски кровли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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