2019-03-24T08:29:43+03:00
Общество

После ремонта теплотрассы жители воронежского дома не расстаются с калошами

Двор превратился в сплошную грязную лужу
Елена ФЕДЯШЕВАСтанислав ШЕВЧЕНКО
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Так выглядит двор после зимыТак выглядит двор после зимыФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Жители дома №30 на улице Машиностроителей без резиновых сапог или калош выйти из подъезда не могу.

- Трубу, которая проходит через весь двор, раскопали еще осенью, - рассказывает местный житель, с трудом вылезая из автомобиля - ногу поставить некуда. - Зимой было ещё ничего, а как пришла весна - плаваем. Сухой дорожки до подъезда нет, ношу галоши. Машину замучался мыть. Выезжаю со двора, и грязь разлетается от колес на протяжении нескольких кварталов. Мы пытаемся эту грязь как-то выгонять, но дела все хуже и хуже.

Как говорят местные жители, до раскопок во дворе был асфальт. По закону, при проведении земельных работ, фирма обязана восстановить исходный вид покрытия. Но в этом случае, видимо, тепловики решили сэкономить.

«Комсомолка» сообщила о проблеме в управу Коминтерновского района, где пообещали взятии ситуацию под контроль и обязать теплоснабжающую организацию исправить недоделки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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