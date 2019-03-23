В Воронеже на камеру видеонаблюдения попал момент избиения неизвестным двух парней

СЕГОДНЯ 20:00 2019-03-23T20:12:27+03:00

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В Воронеже на записи уличных камер видеонаблюдения попал момент жестокого избиения неизвестным мужчиной двух парней. Инцидент произошел на улице Куколкина 22 марта. Ролик опубликовали в соцсети.

На кадрах видно, как сначала мужчины о чем-то бурно разговаривают, затем неизвестный резко бьет кулаком в голову одному парню, а затем другому. После того, как они оказываются на земле, мужчина бьет их еще и ногами.

Очевидцы рассказали, что одного из пострадавших увезли на скорой, но он был в сознании. Второму помощь не потребовалась. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что с заявлением о драке к ним не обращались. Но по факту появившегося в Сети ролика они проведут проверку.

Интересно, что в этом же месте в начале октября прошлого года произошла подобная ситуация. Тогда подрались трое мужчин. Ролик также попадал в Сеть. Возможно, конфликты связаны со ставками на спорт, так как на этой улице находится подобное заведение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="440" height="360" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/698922" frameborder="0"></iframe> Драка в центре Воронежа.Отправитель: Николай Коровкин.

ИСТОЧНИК KP.RU