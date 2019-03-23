2019-03-23T19:10:10+03:00
Происшествия

В Воронеже пропала 18-летняя студентка медицинского колледжа

Дарья Морозова ушла из дома 21 марта, с этого момента о ее местонахождении ничего не известно
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.
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В Воронеже разыскивают 18-летнюю Дарью Морозову. Девушка ушла из дома №20 на улице Домостроителей 21 марта. С этого момента родные и близкие потеряли с ней связь, о ее местонахождении ничего не известно. Информацию об этом появилась в группе поискового отряда «Черноземье» в субботу, 23 марта.

Рост пропавшей 165-170 см. У нее худощавое телосложения, зеленые глаза , темно-каштановые до плеч волосы. Дарья Морозова в день исчезновения была одета в черную кожаную куртку, синие джинсы и черные кожаные сапоги. На шее - зелено-голубой шарф. При себе имела черный клатч.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении девушки, просят звонить по телефонам 8 906 670 23 44 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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