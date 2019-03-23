2019-03-23T16:15:46+03:00
Происшествия

В Воронеже 15-летний подросток похитил у подруги 90 тысяч рублей

Парень перевел деньги с карты знакомой на свою, воспользовавшись ее телефоном
Юлия ДИДЕНКО
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Подросток признал свою вину и вернул деньги.Подросток признал свою вину и вернул деньги.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже полиция задержала 15-летнего подростка, который похитил у подруги 90 тысяч рублей. Парень перевел деньги с карты 18-летней знакомой на свою, воспользовавшись ее телефоном. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 23 марта.

Выяснилось, что в день пропажи денег, подросток из Павловского района был в гостях у девушки. Он попросил у подруги телефон, чтобы зайти в соцсеть. Воспользовавшись тем, что девушка не видит, он перевел с ее карты деньги, после чего уехал домой. Пропажу местная жительница обнаружила на следующий день и сразу же обратилась в полицию.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Максимальное наказание по статье - 6 лет лишения свободы.

Подростка быстро поймали. В краже денег он сразу сознался и вернул их. Подросток находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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