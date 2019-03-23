2019-03-23T15:04:57+03:00
Происшествия

В Воронежской области жители поселка помогли поймать пьяного угонщика

Инцидент произошел в Перелешино
Юлия ДИДЕНКО
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Олег ЗОЛОТО
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В поселке Перелешино полицейские задержали угонщика ВАЗа, а помогли им местные жители. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 23 марта.

20 марта 35-летний местный житель выпил и захотел прокатиться на авто. Для этого он решил взять первый попавшийся автомобиль. Тогда мужчина заметил стоящий с открытыми дверьми ВАЗ-21053. В салоне он нашел ключи от замка зажигания. Селянин завел легковушку и уехал. Проезжая по улице Гагарина, мужчина привлек внимание жителей опасными маневрами. О неадекватном водителе они сообщили в полицию. Мужчину задержали.Так и выяснилось, что машину он угнал.

По данному факту в отношении 35-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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