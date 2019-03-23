В Воронежской области уже месяц не могут найти 52-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 14:09 2019-03-23T14:09:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области волонтеры просят помочь в поисках 52-летнего мужчины. Игорь Туманов ушел из дома 21 февраля. С этого момента о его местонахождении ничего не известно. Родные и близкие потеряли с ним связь. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.

Волонтеры уточняют, что мужчина может находиться в городе Богучар или в селе Нижний Мамон. Также его разыскивают в станице Обливской Ростовской области.

Рост пропавшего 170 сантиметров. У Игоря Туманова среднее телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. В день пропажи мужчина был одет в коричневую куртку, джинсы, а на ногах - черные сапоги.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU