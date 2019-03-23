2019-03-23T13:10:16+03:00
Общество

Воронежца оштрафовали за парковку на тротуаре после публикации нарушения в Сети

20-летний местный житель заплатит 1000 рублей штрафа
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Воронеже 20-летнего местного жителя оштрафовали за парковку на тротуаре после выложенной в Сети фотографии нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 23 марта.

Сотрудники полиции обнаружили снимок в одной из популярных групп в соцсети. После этого они провели проверку и выяснили, что 20-летний водитель Toyota Corolla оставил машину на тротуаре у дома 64 по переулку Здоровья. В отношении молодого человека составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств).

За нарушение воронежец заплатит штраф 1 тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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