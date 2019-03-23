Воронежца оштрафовали за парковку на тротуаре после публикации нарушения в Сети

СЕГОДНЯ 13:10 2019-03-23T13:10:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже 20-летнего местного жителя оштрафовали за парковку на тротуаре после выложенной в Сети фотографии нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 23 марта.

Сотрудники полиции обнаружили снимок в одной из популярных групп в соцсети. После этого они провели проверку и выяснили, что 20-летний водитель Toyota Corolla оставил машину на тротуаре у дома 64 по переулку Здоровья. В отношении молодого человека составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств).

За нарушение воронежец заплатит штраф 1 тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU