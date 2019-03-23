В Воронеже арестовали одного из подозреваемых в ограблении банка «Восточный»

СЕГОДНЯ 11:57 2019-03-23T11:58:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже по решению Центрального районного суда под арест отправили одного из подозреваемых в похищении 10 миллионов из банка «Восточный». В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (Кража). Под стражей местный житель останется до 10 мая.

В пресс-службе суда также рассказали о том, что задержанный мужчина не имеет легальных источников дохода, у него нет жены и детей. Во время ареста у подозреваемого нашли часть похищенных денег. Остальных участников ограбления пока не установили и не задержали.

Напомним, ограбление банка на улице Генерала Лизюкова, 38 случилось 10 марта. В 3 часа ночи из отделения поступил сигнал тревоги. Полицейские быстро прибыли на место, но нарушителей спокойствия уже не застали. Неизвестные проникли в банк через соседнее помещение. Вышли оттуда не с пустыми руками, а с круглой суммой в руках. Сумма ущерба составила 10 миллионов рублей. Грабителям достались и рубли, и валюта.

В управляющей компании «Коммунально-бытовые услуги» раскрыли основную версию кражи. Воры вскрыли дверь, ведущую в подвал, сломали стену подсобки, а потом пролезли в люк, который вел в банк.

ИСТОЧНИК KP.RU