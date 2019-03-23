2019-03-23T08:01:42+03:00
Дом. Семья

В Воронежском заповеднике проснулись барсуки

Зверек попал в фотоловушку [видео]
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот из видео.Фото: скриншот из видео.
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В Воронежском заповеднике проснулись барсуки. Один из них попался в фотоловушку. Видео опубликовали в группе заповедника в соцсети в пятницу, 22 марта. Специалисты также нашли следы зверька на снегу.

Просыпается барсук на территории Воронежского заповедника обычно в начале - середине марта. Этот год не стал исключением. Первый раз фотоловушка поймала барсука 7 марта. Запасы накопленного с осени жира к этому времени у зверьков истощаются, и они вынуждены выходить из жилища на поиски пропитания. Пока корм найти им сложно, поэтому животные используют запасы из своей кладовой.

Сотрудники заповедника рассказали, что в скором времени барсуки устроят капитальный ремонт и «генеральную» уборку своих домиков. Не исключено, что в какой-нибудь из норок уже прячутся крохотные барсучата. Обычно они рождаются в конце февраля - начале марта, а выходят из убежища только в мае-июне.

Барсук проснулся в Воронежском заповеднике.Видео: Александр Мишин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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