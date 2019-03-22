В центре Воронежа водитель сбил девушку и даже не остановился

СЕГОДНЯ 20:36 2019-03-22T20:36:39+03:00

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В пятницу, 22 марта, у дома № 29 около 16.00 на улице Куколкина случилось ДТП. 19-летняя девушка переходила дорогу, и ее сбила машина. Водитель не остановился, напротив, прибавил газу. Его сейчас разыскивают.

- Быстро приехала скорая, и девушку забрали в больницу. Пока неясно, шла она по «зебре» или вне пешеходного перехода. В любом случае поведение водителя непростительно, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

В региональному ГУ МВД просят откликнуться очевидцев ДТП. Всех, кто видел машину, сбившую девушку, просят позвонить по телефону 269-60-36.

ИСТОЧНИК KP.RU