2019-03-22T20:26:43+03:00
Спорт

Самые спортивные семьи Воронежской области сдадут ГТО в Поворино

23 марта там пройдет фестиваль
Юрий КОЗЛОВ
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В субботу, 23 марта, в 12.00 в Поворино начнется фестиваль ГТО. На него съедутся самые спортивные семьи со всей Воронежской области. В райцентре ожидают 33 команды из районов и еще шесть из Воронежа – всего 156 человек.

Мужчины и мальчики будут соревноваться в подтягивании или в рывке гири 16 кг. Женщины и девочки будут подтягиваться на низкой перекладине. Упражнения для всех - отжимание, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье и поднимание из положения лежа на спине.

Мамы будут бегать на 2000 метров, папы – на 3000 м. Дедушка и бабушка могут преодолевать 2 километра комбинированно – то бегом, то быстрым шагом. Дети будут бегать на 60 метров. Также пройдет эстафета, где будут участвовать все члены семьи.

Соревнования пройдут в Поворинском физкультурно-спортивном центре: улица Пушкина, д.11, корпус «А».

ИСТОЧНИК KP.RU

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