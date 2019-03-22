В Воронеже медики показали, как будет выглядеть больница № 17 после реконструкции

СЕГОДНЯ 20:09 2019-03-22T20:10:37+03:00

Таким будет обновленное здание на Карла Маркса,36. Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

Ее планируют открыть в третьем квартале 2019 года [фото]

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В региональном департаменте здравоохранения рассказали о ходе работ по реконструкции здания бывшей больницы № 17 на улице Карла Маркса, 36. После завершения работ там будет женская консультация (она переедет из здания по улице Вайцеховского, 6). Также там будет детская поликлиника, сейчас располагающаяся в ветхом доме № 59 на улице 20-летия ВЛКСМ.

Медики показали фото проекта и того, как будет выглядеть обновленное здание внутри. В нем сделают игровые зоны, колясочные, просторные холлы.

Пока же закончен ремонт крыши. Сейчас идут работы по усилению несущих конструкций, штукатурят стены, делают фундаменты пристройки с лифтом. Реконструкция будет стоить около 300 миллионов рублей.

Так будет выглядеть главный вход после реконструкции.Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

В новом медучреждении оборудуют колясочные...Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

... и просторный холл.Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU