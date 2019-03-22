Под Воронежем мужчина гулял на деньги с найденной банковской карты, пока его не поймали

СЕГОДНЯ 19:02 2019-03-22T19:02:08+03:00

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В четверг, 21 марта, около 8.30 в Новоусманский отдел полиции пришел 33-летний бизнесмен, житель Шуберского. Мужчина рассказал, что потерял банковскую карту. И утром решил проверить, не снимает ли кто-нибудь с нее деньги. Оказалось, что с карты исчезли шесть тысяч рублей.

Любителя пользоваться чужими деньгами вычислили по данным камер видеонаблюдения в тех местах, где расплачивались картой. Вором оказался 33-летний земляк бизнесмена. Мужчина шел по улице Луговой и увидел лежащую на дороге банковскую карту. Как он сам признался, его охватила жажда наживы и выпивки – неизвестно еще, какая сильнее. Три дня он гулял на чужие деньги. А теперь пришло время расплаты. По части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU