В Воронеже мужчина выпал из окна девятого этажа и погиб

СЕГОДНЯ 17:53 2019-03-22T17:53:43+03:00

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В пятницу, 22 марта, днем люди, проходившие по улице Калининградской, стали свидетелями ужасного происшествия. 76-летний мужчина выпал из окна девятого этажа. Он разбился насмерть – помощь скорой была уже не нужна.

- Наши сотрудники провели осмотр места ЧП. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти, следователи опрашивают очевидцев падения мужчины, - рассказали в региональном СУ СК. – Наши сотрудники в рамках доследственной проверки устанавливают обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU