В Воронеже мужчина выпал из окна девятого этажа и погиб
Трагедия случилась в Отрожке
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В пятницу, 22 марта, днем люди, проходившие по улице Калининградской, стали свидетелями ужасного происшествия. 76-летний мужчина выпал из окна девятого этажа. Он разбился насмерть – помощь скорой была уже не нужна.
- Наши сотрудники провели осмотр места ЧП. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти, следователи опрашивают очевидцев падения мужчины, - рассказали в региональном СУ СК. – Наши сотрудники в рамках доследственной проверки устанавливают обстоятельства трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU