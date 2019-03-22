После взрыва котельной под Воронежем возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:36 2019-03-22T17:46:04+03:00

Сотрудники Следственного комитета работают на месте ЧП. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту взрыва котельной в Новоусманском районе.

Напомним, ЧП случилось около 10.30 21 марта в первом отделении совхоза «Масловский» на улице Школьной. Во время взрыва погибла проходившая мимо котельной 70-летняя пенсионерка. Ее семье выплатят материальную компенсацию – 500 тысяч рублей. Взрывной волной побило стекла в ближайших домах, травмы получили мать и дочь - жители дома, расположенного напротив котельной. 28-летняя дочь с переломами сейчас лежит в больнице. В котельной во время взрыва никого не было.

От котельной остались одни обломки.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

По предварительным данным, причиной взрыва стало прекращение подачи воды в котел, который перегрелся и взлетел на воздух. Вместе со всем зданием. После взрыва тепла лишились около 1200 человек, батареи у них вновь начали теплеть только около 11 часов вечера 21 марта.

Виновникам взрыва предстоит отвечать перед судом по части 2 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов» (до пяти лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU