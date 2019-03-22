В 2019 году село Лосево Воронежской области могут закрыть для большегрузов

СЕГОДНЯ 17:09 2019-03-22T17:09:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Лосево Павловского района, где с завидной регулярностью образуются заторы, могут ограничить движение фур. Запрет коснется участка М-4 "Дон", проходящего мимо Среднего Икорца, Павловска и Верхнего Мамона. Движение грузовиков планируют закрыть по пятницам, субботам и воскресеньям с 8.00 до 23.00.

В УГИБДД по Воронежской области подтвердили, что такая возможность, действительно, обсуждалась на межведомственных совещаниях в качестве одной из мер по ликвидации пробок. Соответствующее решение могут утвердить в "Автодоре".

Идею прокомментировал Павел Енякин, воронежский дальнобойщик-общественник:

- Стоять фурам невыгодно. Есть график доставки, есть достаточно жесткие требования режима труда и отдыха. Поэтому все будут съезжать с М-4 и двигаться по региональным дорогам. Вероятно, альтернативный путь пойдет через Россошь. Нагрузка на региональную сеть возрастет многократно! А потом опять будут говорить: грузовики разбили все дороги...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Лосево: "Из-за пробки тысячи водителей мусорят и справляют нужду под нашими окнами". Как на трассе М-4 "Дон" дальнобойщики воюют с "обочечниками", а селяне зарабатывают на туристах. (Читайте также.)

ИСТОЧНИК KP.RU