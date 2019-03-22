Полицейские поймали обманывавшего воронежцев в Сети скупщика телефонов

СЕГОДНЯ 15:56 2019-03-22T16:10:46+03:00

Все горожане были обмануты по одной и той же схеме. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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В Воронежской области поймали мошенника, который обманывал воронежцев с помощью сайтов объявлений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 22 марта.

С октября прошлого года в полицию Воронежа обратились несколько местных жителей. Все они стали жертвами обмана по одной и той же схеме. Горожане размещали в Сети объявление о продаже телефона, после чего им звонил «покупатель». Мужчина убеждал продавцов, что готов купить устройство и даже договаривался о встрече.

Через какое-то время мошенник снова связывался со своими жертвами и говорил о том, что у него поменялись планы, поэтому он не может сам приехать за покупкой. Он просил продавцов передать товар через таксиста, а деньги обещал перевести через мобильный банк. Но после того, как жертвы отдавали ему телефоны, денег они взамен так и не получали. А сам покупатель переставал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.

- Через несколько месяцев мошенника удалось задержать. Им оказался неоднократно судимый за тяжкие преступления 39-летний житель Бобровского района. В отделе полиции он признал свою вину. Уже установлено, что мужчина причастен к пяти фактам мошенничества, - прокомментировали в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU