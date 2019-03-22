В Воронеже поймали грабителя, избившего мужчину и укравшего у него два телефона
В среду, 20 марта, около 23 часов на остановке «Гостиный двор» у дома № 61/1 на улице Краснознаменной в Ленинском районе грабитель напал на 49-летнего мужчину, несколько раз ударил его кулаком по голове и отобрал у своей жертвы два сотовых телефона. Потом преступник убежал.
Мужчина рассказал сотрудникам вневедомственной охраны приметы нападавшего, его отвезли в больницу. Уже через три минуты росгвардейцы увидели похожего по приметам прохожего. Увидев патрульный автомобиль, он попытался убежать, но его догнали и отвезли в отдел полиции. При обыске у мужчины изъяли похищенные телефоны.
В отделе полиции установили личность грабителя. 34-летний житель Эртильского района уже много раз сидел в тюрьме, в том числе за кражи. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU