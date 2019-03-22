В Воронеже поймали грабителя, избившего мужчину и укравшего у него два телефона

СЕГОДНЯ 14:44 2019-03-22T15:13:17+03:00

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В среду, 20 марта, около 23 часов на остановке «Гостиный двор» у дома № 61/1 на улице Краснознаменной в Ленинском районе грабитель напал на 49-летнего мужчину, несколько раз ударил его кулаком по голове и отобрал у своей жертвы два сотовых телефона. Потом преступник убежал.

Мужчина рассказал сотрудникам вневедомственной охраны приметы нападавшего, его отвезли в больницу. Уже через три минуты росгвардейцы увидели похожего по приметам прохожего. Увидев патрульный автомобиль, он попытался убежать, но его догнали и отвезли в отдел полиции. При обыске у мужчины изъяли похищенные телефоны.

В отделе полиции установили личность грабителя. 34-летний житель Эртильского района уже много раз сидел в тюрьме, в том числе за кражи. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU