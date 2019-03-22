Жителей Воронежской области предупредили о сильном ветре и снегопаде

СЕГОДНЯ 14:41 2019-03-22T14:41:04+03:00

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Спасатели предупредили воронежцев о неблагоприятных погодных условиях с 18.00 пятницы, 22 марта, до 15.00 субботы, 23 марта. В регионе ожидается мокрый снег и сильный ветер, порывы которого могут достигать 18 м/c.

Также сотрудники МЧС напоминают местным жителям о соблюдении правил безопасности. Спасатели просят воронежцев убирать машины в гаражи, не парковаться возле деревьев и слабо укрепленных конструкций. Также не рекомендуется под линиями электропередач, вблизи домов и неустойчивых рекламных конструкций.

В случае ЧП нужно позвонить по телефонам: 112, 101 или 8 (473) 277 99 00.

ИСТОЧНИК KP.RU