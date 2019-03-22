В Воронеже за год резко выросла потребность в таксистах

СЕГОДНЯ 14:29 2019-03-22T14:29:43+03:00

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22 марта отмечают день таксиста. Эксперты «Авито» к этой дате подготовили рейтинг востребованности этой профессии в крупных российских городах. Сравнивали данные по 2017 и 2018 годам.

Оказалось, что в прошлом году по сравнению с позапрошлым в Воронеже таксисты стали востребованнее на 36 процентов – то есть, число предложений этой работы выросло вот на такую цифру. Причем по темпам роста среди других крупных городов столица Черноземья лишь на 13 месте.

На первом месте Волгоград (83 процента), на втором Омск (72%), на третьем Саратов (64%). Меньше всего вырос спрос в Уфе (на 15%). Возможно, это связано с тем, что столица Башкирии на третьем месте по средней зарплате таксистов среди российских крупных городов – 81912 рублей. В 2017 году она была еще больше, но в 2018-м снизилась на 5%. В Москве, которая, понятное дело, по этому показателю, на первом месте, средняя зарплата ненамного выше – 85310 рублей. В 2018-м она выросла на 1 процент. На втором месте Краснодар со средней зарплатой в 82573 рублей. Она в 2018 году снизилась на 3 процента. Аутсайдер Ижевск - 57771 рубль да еще и с отрицательной динамикой. Средняя зарплата в столице Удмуртии в 2018 году по сравнению с 2017-м уменьшилась на 8 процентов.

Эксперты также вывели «среднюю температуру по больнице» и в Воронеже. В смысле зарплату среднюю. У таксистов, по их версии, она более чем солидная – 67900 рублей в месяц. Воронеж на 18 месте среди крупных городов – средняя зарплата у таксистов с 2017 года не менялась. Впрочем, эксперты оговорились, что этот показатель все же нестабилен. Зависит от выполнения месячного плана, количества отработанных часов, а также от того, есть ли у таксиста собственная машина или нет. Нельзя забывать и том, что профессия эта довольно рискованная. Не так уж редки случаи, когда на таксистов нападают, грабят, а бывает, и убивают. Не знаешь ведь заранее, кто вызвал машину…

ИСТОЧНИК KP.RU