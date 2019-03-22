Охранник стрелял в воздух, чтобы утихомирить дебоширов в воронежском баре

СЕГОДНЯ 14:24 2019-03-22T14:31:46+03:00

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Бар в Центральном районе Воронежа на одну ночь стал местом притяжения неприятностей. Как сообщают в охранной организации "Дельта", в 1.20 на их пульт поступил сигнал тревоги. Несколько молодых посетителей не хотели платить по счету. Даже прибытие охранника не успокоило этих людей, тогда он вызвал дополнительный экипаж. "После прибытия второго охранника и небольшой беседы, молодые люди оплатили счет", - говорят в "Дельте".

Увы, это был далеко не конец. Другая группа молодчиков начала драку между посетителями. Охранники вывели их на улицу, но дебоширы завязали конфликт уже с другими гостями заведения, которые курили на улице. Охрана снова вмешалась в дело. Услышав, что к бару вызвали полицию, молодчики исчезли.

Но вскоре они вернулись. В руках у одного был "предмет, похожий на нож" (цитируем официальное сообщение). Охранник заметил их приближение и выстрелил в воздух. Парней это не напугало. Тогда последовал второй предупредительный выстрел. Лишь тогда дебоширы остановились и сложили оружие. Как говорят в "Дельте", задержанных передали в руки полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU