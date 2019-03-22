2019-03-22T14:04:02+03:00
Общество

Воронежцам вернули воду после аварии на Антонова-Овсеенко

Специалисты водоканала отработали все заявки
Юлия ДИДЕНКО
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Сообщать о проблемах с водой необходимо в службу Росводоканала.Сообщать о проблемах с водой необходимо в службу Росводоканала.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже после прорыва труб на улице Антонова-Овсеенко наконец удалось восстановить водоснабжение. Специалисты водоканала отработали все жалобы горожан. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж» в пятницу, 22 марта.

Утром. 22 марта, воды еще не было в 14 домах. Здания были не закреплены за насосными станциями водоканала. С собственниками этих объектов, с управами районов и управляющими компаниями была проведена работа и водоснабжение удалось восстановить полностью.

Если у вас до сих пор нет воды, вы можете обратиться с жалобой по телефонам Росводоканала 206 77 07 или 206 77 06.

Напомним, труба водопровода метрового диаметра прорвалась около 11 утра 20 марта недалеко от авторынка. Многие машины, проезжавшие там в это время, заглохли. Вскоре воду отключили в домах на вышеперечисленных улицах, а также в части Советского района. Без воды остались 50 тысяч жителей 138 домов. С дороги ее откачали. Прокуратура начала проверку по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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