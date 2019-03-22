2019-03-22T13:46:56+03:00
Происшествия

В Воронежской области отправили в СИЗО предполагаемого 17-летнего убийцу девушки

Несовершеннолетнему парню предъявили обвинение
Юлия ДИДЕНКО
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Расследование уголовного дела продолжается.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: Архив "КП"
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В Воронежской области в СИЗО отправили подозреваемого в убийстве и изнасиловании 17-летней девушки в Бутурлиновке. Подросток проведет под стражей весь период следствия. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в пятницу, 22 марта.

Напомним, преступление, которое шокировало всю Бутурлиновку, произошло 19 марта. В этот день местные жители обнаружили труп 17-летней студентки местного медицинского колледжа. Ее тело нашли на улице Блинова недалеко от автотранспортного предприятия, рядом со стройкой. Сначала в городе ходили слухи, что девушку изнасиловали и задушили двое знакомых, с которыми она гуляла вечером. Однако по подозрению в изнасиловании и убийстве силовики задержали 17-летнего местного жителя. По словам местных жителей, именно он пошел провожать студентку домой, по дороге он предложил ей интимную близость, но девушка отказалась. После чего произошло надругательство и убийство. Опознать парня помогла запись камеры видеонаблюдения одного из магазинов.

Следственные органы СК РФ по региону по данному факту незамедлительно возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «а» ч.3 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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