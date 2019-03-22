В Воронеже на выходных будет идти мокрый снег с дождем

СЕГОДНЯ 13:21 2019-03-22T14:55:53+03:00

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В Воронежском гидрометцентре дали прогноз погоды на ближайшие выходные. Ничего хорошего пока горожанам не обещают.

- Резко ухудшится погода в ночь на субботу, 23 марта, - рассказал Александр Сушков, руководитель воронежского гидрометцентра. – Усилится ветер, он будет бросать в лица прохожих валящий с неба мокрый снег с дождем. Этим мы обязаны циклону, который придет с северо-запада. А вот днем в субботу погода уже будет значительно лучше. Снег с дождем время от времени будет идти, но периодически и солнце выглянет из-за туч. Примерно такая же погода ждет нас и в воскресенье, а также в первые дни новой недели.

В субботу, 23 марта, ночью при ветре 8-13 м/с температура около ноля будет способствовать небольшой снежно-дождевой буре. Днем при переменной облачности потеплеет до +3.

В воскресенье, 24 марта, при пасмурной погоде будет идти небольшой снег при температуре -1 градус. Днем подует западный ветер. Снова будет вероятен снег с дождем, периодически будет выглядывать солнце, и потеплеет до +4.

В понедельник, 25 марта, при температуре около ноля будет пасмурно. День наконец-то обещают без осадков, при переменной облачности температура поднимается до +5.

Во вторник, 26 марта, западный ветер сменится на южный. При пасмурной погоде синоптики обещают -1 градус. Днем будет идти дождь при 5 градусах тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU