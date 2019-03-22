Аэрофлот отменил рейс из Москвы в Воронеж из-за непогоды

СЕГОДНЯ 13:17 2019-03-22T13:19:34+03:00

Самолет должен был приземлиться в Воронеже в 10.20 пятницы

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Аэрофлот отменил 14 рейсов из аэропорта Шереметьево в пятницу, 22 марта. Об этом авиакомпания объявила на своем сайте накануне. Самолеты не полетят в Воронеж, Нижний Новгород, Варшаву, Берлин, Хельсинки, Франкфурт и Таллин. Причиной отмены стал прогноз о неблагоприятных погодных условиях.

Самолет из Шереметьево должен был приземлиться в Воронеже в 10.20, а вылететь обратно в Москву в 11.10.

Оповещение пассажиров авиакомпания проводит через центр бронирования и информации.

ИСТОЧНИК KP.RU