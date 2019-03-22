2019-03-22T12:53:32+03:00
Общество

Воронежцы смогут увидеть северное сияние

Шанс насладиться удивительным явлением появился у местных жителей после мощного выброса масс с Солнца
Юлия ДИДЕНКО
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Фото сделано в Воронежской области в 2015 году.Фото сделано в Воронежской области в 2015 году.Фото: "КП" Архив
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У воронежцев появился шанс стать свидетелями удивительного явления - северного сияния. Жители всей страны ждут его после мощного выброса масс с Солнца, который произошел в четверг, 21 февраля.

- Через сутки-двое - может и дольше, так как точные сроки пока трудно сказать, - можно ожидать мощную геомагнитную бурю и полярное сияние в средних широтах! Не исключено повторение истории 17 марта 2015 года, когда северные сияния были видны в Воронеже и южнее, - написали астрономы в группе AstroAlert в соцсети.

Четыре года назад был примерно такой же по мощности выброс. Но точной уверенности в том, что явление будет видно в Воронежской области, нет. Это зависит от множества факторов, в том числе и от того, будет ли ясным небо.

Ориентировочно, северное сияние ожидается в ночь на 24 марта. А для того, чтобы его увидеть достаточно просто смотреть на небо. Проверить, будет ли явление в нашем регионе, можно в сообществе AstroAlert - астрономы будут следить за графиками со спутников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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