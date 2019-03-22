Полиция отблагодарила таксиста, помогшего воронежскому школьнику вернуться домой

СЕГОДНЯ 12:17 2019-03-22T12:20:06+03:00

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Таксиста из Брянска, который помог 14-летнему подростку вернуться домой, отблагодарили общественники и сотрудники полиции. Они специально отправились в другой регион, где в местном отделе полиции вручили ему благодарность и памятные подарки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 22 марта.

Напомним, в середине февраля поисковики объявили об исчезновении 14-летнего подростка из города Лиски. 15 февраля утром он отправился в школу, но до учебного учреждения так и не добрался. Родители и следователи предположили, что он мог отправиться в другой город, так как взял с собой деньги. Раньше школьник никогда не уходил из дома. Подростка объявили в федеральный розыск. К поиску присоединились волонтеры из соседних регионов. В итоге 18 февраля мальчика нашли в Брянске. И помог в этом местный таксист Алексей Атрощенко.

Мужчина вспоминает, что встретил паренька, когда возвращался на своей машине из Брянска домой в село Страшевичи. По пути он заехал в отделение банка в селе Глинищево, которое находится в десятке километров от областного центра. Там к нему подошёл мальчик, спрашивал, где можно обменять рубли на белорусскую валюту. Таксист поинтересовался, откуда ребенок. А тот соврал, что из Брянска.

- Меня это насторожило: живёт в Брянске, а деньги меняет в сельской сберкассе, - рассказывает Алексей. - Пригласил его в машину, включил печку, заставил просушить мокрые носки и разбухшие от влаги кроссовки. Вижу – у него руки трясутся и слёзы на глазах. Стал спрашивать, что с ним случилось и куда он путь держит. Когда удалось паренька разговорить, он признался, что ушёл из дома. Добирался в Брянск, то пешком, то попутками. Раз ночевал в лесу, другой раз - в заброшенном доме. При нём был рюкзачок с одеялком, отпечатанные карты, ноутбук и бутылка керосина. Я зашёл в соцсети, гляжу - а его там ищут. Он назвал телефон своей матери, по которому я и позвонил - мама так обрадовалась. Когда я покормил паренька, сказал жене, что повезу его в Лиски, навстречу с родителями. Но жена, узнав, что наш неожиданный гость в розыске, посоветовала позвонить в полицию. Вот я и привёз его туда.

На следующий день за ним приехали родители.

ИСТОЧНИК KP.RU