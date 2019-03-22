2019-03-22T11:40:59+03:00
Общество

Воронежец купил три пакета продуктов попросившему хлеб пенсионеру

Как оказалось, пенсия дедушке еще не пришла и живет он один
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже местный житель помог пенсионеру, попросившему хлеб. Неравнодушный горожанин повел дедушку в супермаркет и купил для него три пакета продуктов. Об этом сам воронежец рассказал в популярной группе в соцсети накануне.

- Приехал я в торговый центр. Тут на парковке ко мне подошел дедушка. Видно было, что ему неудобно. Я спросил у него, что он хотел. Как оказалось, хлеба. Зовут дедушку Анатолий. Пенсию он еще не получил, а дети давно разъехались. Живет один. Всю жизнь проработал водителем КамАЗа, - рассказал горожанин.

Тогда вместе с дедушкой воронежец пошел за продуктами. Набрал три пакета - овощи, крупы, сладости, мясо, молочка.

- Когда я рассчитался, сказал, что это все ему. Дедушка впал в ступор. Не мог поверить. Чуть не расплакался. Долго благодарил, - делится местный житель. Я не разбогатею и не обеднею от такого поступка, а ему это даст надежду на то, что не все так плохо в этом мире. И дарить добро, делиться с нуждающимся – это благо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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