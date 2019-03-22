В Воронеже ищут мужчину в больничной пижаме

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-22T11:42:33+03:00

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В Воронеже волонтеры просят местных жителей помочь в поисках 51-летнего Николая Манакова. Связь с ним родные потеряли еще в субботу, 16 марта. В день исчезновения мужчина был одет в больничную пижаму. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост Николая Манакова 175 сантиметров. У него худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении мужчины, волонтеры попросили позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU