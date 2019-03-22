Под Воронежем учеников школы отпустили на досрочные каникулы из-за взрыва котельной

СЕГОДНЯ 10:33 2019-03-22T11:08:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Учеников Никольской школы в Новоусманском районе опустили на досрочные каникулы из-за взрыва котельной. Дети будут отдыхать на день дольше остальных. Каникулы у других школьников начнутся с 23 марта. Об этом сообщили в райадминистрации.

Напомним, ЧП случилось около 10.20 - 10.30 утра 21 марта на улице Школьной в совхозе «Масловский». При обрушении объекта погибла проходившая мимо в момент взрыва 70-летняя пенсионерка. Один человек в больнице. Без тепла остались 1,2 тыс. человек, а также школа, детский сад и дом культуры. По факту трагедии прокуратура начала проверку. Причиной взрыва могло стать прекращение подачи воды в котел, в результате чего произошел его перегрев. Накануне специалисты установили там передвижную котельную и восстановили подачу тепла. На месте ведутся восстановительные работы. Пострадавшим от взрывной волны местным жителям обещают выплатить компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU