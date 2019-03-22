2019-03-22T10:18:20+03:00
Происшествия

Пострадавшим во время взрыва котельной под Воронежем возместят ущерб

Также глава региона пообещал отремонтировать фасад поврежденного взрывной волной дома
Татьяна МИСТЮКОВАЮлия ДИДЕНКО
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Пострадавшим после взрыва котельной под Воронежем возместят ущерб. Точные суммы пока неизвестны, но речь идет о компенсации больше 25 тысяч рублей. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. А семье погибшей 70-летней женщины выплатят 500 тысяч рублей.

От взрывной волны в доме напротив котельной выбило стекла. Очевидцы рассказывают, что в квартиры к местным жителям летели куски кирпичей и арматуры. Серьезно пострадала 29-летняя девушка. Она с множественными переломами лежит в больнице. Травмы получила и ее мама, но госпитализация ей не потребовалась.

- Восстановительные работы начались сегодня утром. Оконные блоки в поврежденном доме уже замерены и будут установлены новые, - рассказал глава Новоусманского района Дмитрий Маслов. Пока проемы затянули несколькими слоями пленки. А жителям выдали дополнительные обогреватели. Также ведется оценка повреждений внутри квартир и фасада дома.

Напомним, ЧП случилось около 10.20 - 10.30 утра 21 марта на улице Школьной. При обрушении объекта есть жертвы - это случайные прохожие, поскольку котельная автоматическая и внутри объекта людей не было. Погибла проходившая мимо в момент взрыва 70-летняя пенсионерка. Без тепла остались 1200 человек, а также школа, детский сад и дом культуры. По факту трагедии прокуратура начала проверку. Причиной взрыва могло стать прекращение подачи воды в котел, в результате чего произошел его перегрев. Накануне в поселке установили передвижную котельную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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