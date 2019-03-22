2019-03-22T09:42:21+03:00
Общество

В Воронежской области граждане предпенсионного возраста смогут пройти переобучение

За занятия им не придется платить
Татьяна МИСТЮКОВА
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Жители Воронежской области предпенсионного возраста смогут расширить свои профессиональные знания, а при необходимости даже получить дополнительную специальность. Начиная со следующего месяца, региональный департамент труда и занятости запускает проект «Старшее поколение» (реализуется в рамках национального проекта «Демография»), направленный на помощь гражданам, которые накануне пенсии хотят подстраховать себя дополнительными навыками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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