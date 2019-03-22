2019-03-22T09:48:10+03:00
Происшествия

После аварии на Антонова-Овсеенко без воды остаются 14 домов

Эти здания не закреплены за насосными станциями водоканала
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже после прорыва труб на Антонова-Овсеенко без воды остаются 14 домов. Эти здания не закреплены за повысительно-насосными станциями (ПНС) водоканала. Информацию об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж» в пятницу, 22 марта.

- Адресов таких ПНС примерно десять. Расположены они в Ленинском, Советском и Коминтерновском районах. С собственниками этих объектов, с управами районов и управляющими компаниями ведётся работа, - прокомментировали в пресс-службе водоканала.

В пресс-службе администрации также активно следят за жалобами горожан на отсутствие воды в соцсетях. Это поможет коммунальщикам быстрее найти дома, в которых на верхних этажах нет воды.

Напомним, труба водопровода метрового диаметра прорвалась около 11 утра 20 марта недалеко от авторынка. Многие машины, проезжавшие там в это время, заглохли. Вскоре воду отключили в домах на вышеперечисленных улицах, а также в части Советского района. Без воды остались 50 тысяч жителей 138 домов. С дороги ее откачали. Прокуратура начала проверку по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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