Хоккеисты «Россоши» победили в Череповце и пробились в полуфинал Кубка регионов

СЕГОДНЯ 08:40 2019-03-22T08:42:45+03:00

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Хоккеисты «Россоши» переиграли ХК «Металлург» в Череповце. Игра закончилась со счетом 3;1. Команда Сергея Карого добилась третьей победы в серии, что позволило ей выйти в полуфинал Кубка регионов.

Матч состоялся в четверг, 21 марта. Счет ХК «Россошь» открыла уже на второй минуте. Шайбу забросил Дмитрий Дмитриев. Во втором отрезке матча «Металлург» сравнял счет. Но хоккеисты фарм-клуба «Бурана» сдаваться не собирались. Даже оставшись в меньшинстве команда отстояла ворота, а затем Ян Хоменко забил гол. Решающую третью шайбу в ворота противника на 33 минуте забросил Игорь Михалев.

ИСТОЧНИК KP.RU