2019-03-22T07:44:38+03:00
Звезды

Художник приглашает воронежцев в "Путешествие"

Открывается выставка Евгения Кострюкова
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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22 марта в выставочном зале на. Кирова, 8 откроется «персоналка» Евгения Кострюкова. Выставка «Путешествие» состоит из серии работ разных лет, в той или иной степени связанных с основной темой - натюрморты из предметов быта, каждый из которых имеет свою историю и отправляет зртеей в прошлое, пейзажи, которые связаны с географией места.

Евгений Кострюков родился в Воронеже в 1984 году. Окончил в 2004-м художественное училище, в 2006-м победил на конкурсе «Молодые дарования России» в номинации «Живопись». В 2012-м получил Гран-при межрегиональной молодежной выставки «Образ Родины» в Курске. Участник городских, региональных, всероссийских и международных выставок. Работы Кострюкова находятся в частных коллекциях России, Англии, США, Австралии, Монголии. Художник является деканом факультета живописи Воронежского института искусств.

Начало в 16.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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